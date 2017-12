Hoe moet het verder met de molen van Kloetinge?

Sportpark Het Schenge in Goes is 's nachts verboden gebied

19 december GOES - Wie sportpark Het Schenge in Goes wil betreden, stuit sinds deze week op bordjes met de tekst 'verboden toegang'. Dat verbod geldt echter alleen tussen 11 uur 's avonds en 7 uur 's ochtends. ,,Maar de bordjes met daarop de tijden zijn pas later klaar'', zegt een woordvoerster van de gemeente.