Hoe komen 100 vrachtwagens per dag veilig aan bij de biovergister bij Bath?

Stoomtrein zoekt allerlei verschillende vrijwilligers

13 februari GOES - De Stoomtrein Goes-Borsele (SGB) houdt op zaterdag 22 februari een vrijwilligers-wervingsdag. De locaties in Goes en in Hoedekenskerke verwelkomen die dag graag belangstellenden die zich vrijblijvend willen laten voorlichten over het vrijwilligerschap. Zij worden ontvangen door vrijwilligers die uit eigen ervaring kunnen vertellen wat het vrijwilligerswerk bij de stoomtrein allemaal inhoudt.