Historische stoomlocomotief op bezoek bij evenement in Goes

Toevallige voorbijgangers zullen zich vast even in de ogen hebben gewreven. Wat is dit op het Zeeuwse spoor? Een enorme stoomloc met daarachter wagons en twee kanariegele NS-treinen? Ja, (bijna) goed. Locomotief 23023 van de Stoom Stichting Nederland was inderdaad op weg naar Goes.