Hijswerk op hoog niveau: windmolens in opbouw bij Kamperland

JONG IN ZEELAND Michelle wil later docente worden. ‘Ik zie het als een eer om jonge mensen iets te kunnen leren’

14 juli Hoe is het om op te groeien in Zeeland? Waar houden jongeren zich mee bezig? We laten hen op deze plek aan het woord. Vandaag: Michelle Boonman (17) uit Wemeldinge, die dit jaar haar Havo-examen deed op het Ostrea Lyceum in Goes.