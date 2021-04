Hij is eindelijk gevonden, de mysterieuze piep die mensen in Kloetinge uit hun slaap houdt

Goes heeft misschien een streepje voor op twee concurren­ten voor Roze Zaterdag

20 april GOES - Met twee concurrenten die de Roze Zaterdag eerder hebben georganiseerd, zou je denken dat Goes de beste papieren heeft om het evenement binnen te halen. ,,We hopen inderdaad dat dit in ons voordeel werkt”, zegt Tom de Koning van Goes Marketing. Hij heeft de afgelopen paar weken hard gewerkt om op tijd een bidbook in te leveren bij de landelijke stichting.