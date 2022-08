Highlandgames by the Sea: krachtpatserij in gemoedelijke sfeer

Het is even je best doen voor een parkeerplek, maar daarna word je met een treintje keurig tot aan het evenemententerrein gebracht. De Highland Games brengen heel wat mensen op de been. De zon en een lekker briesje zullen daar ongetwijfeld aan bijdragen. Het terrein naast Brasserie de Landing loopt na de lunch dan ook steeds voller. Het is een veelzijdig evenement waar voor de hele familie iets te doen is. Muziek, eten en drinken, springkussens en een ballonnenartiest voor de kinderen. En ook voor een nieuwe kilt kun je er terecht.