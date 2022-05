Het wijkgebouw in Goes-Oost is een oudje: nieuw bouwen of toch nog oplappen?

met video Wie het wil, kan deze week vliegen over het water in Goes: 'Dit is de Tesla van de botenwe­reld’

GOES - Over elektrisch rijden hoor en lees je heel veel, maar over elektrisch varen bijna niets. ‘Daar moet maar eens verandering in komen’, vindt Eric Caroen. ,,Want het is de toekomst.’’

