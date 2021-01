Het verhaal achter de onbekende verenprikker en de mysterieuze dichter ‘Il Scaldamore’

Iwaarden Schilders vraagt nog even geduld, maar het nieuwe pand in Goes komt er

31 december GOES - ‘Nog even geduld aub', valt er sinds kort te lezen op een doek langs de Nansenbaan in Goes. Het is de plek waar Iwaarden Schilders uit Krabbendijke een nieuw onderkomen gaat bouwen. ,,Met een kwinkslag geven we aan dat we hier echt gaan bouwen maar dat het nog wel even kan gaan duren", aldus Kees van Iwaarden.