Het Stoppelfeest in Geersdijk gaat in afgeslankte vorm door

,,We hebben afgelopen week de vergunning gekregen", zegt Wesley de Haze van Soos De Vaete. De organisatie heeft wel wat aanpassingen moeten doen. Zo begint het festival wat vroeger, om 15.00 uur, omdat het afgelopen moet zijn om middernacht. Daarnaast mogen er maar maximaal 750 mensen naar binnen en dat is inclusief de vrijwilligers. ,,Normaal gesproken zitten we op duizend man.” De hoofdact van het festival is Hard 2 get en een andere (oude) bekende is Fragment. De volledige line-up staat op de site.