Het sluiten van de katholieke kerk doet pijn in ‘s-Heerenhoek: ‘Mijn moeder heeft erom gehuild’

Ton Oosthoek loopt door de katholieke Willibrorduskerk en neemt alles goed in zich op. De kerkbanken, het altaar, de beelden... ,,Kun je je voorstellen dat dit er straks allemaal niet meer is? Het gebouw wordt als het ware ontheiligd. Misschien worden hier in de toekomst wel popconcerten gegeven. Je weet het niet.’’ Dan wijst de voorzitter van de parochiekerncommissie in ‘s-Heerenhoek naar de toiletten. ,,Daar stonden jaren geleden de biechtstoelen. Wie had destijds kunnen bedenken dat ze daar ooit toiletten van zouden maken? Het geeft maar aan dat dingen nou eenmaal veranderen.’’ Oosthoek heeft er begrip voor dat er kerken gesloten worden. ,,Het is gewoon niet meer te betalen. En dat kunnen we niet meer oplossen met het houden van een loterij.’’