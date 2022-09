Het nieuwste lied van zanger Kees van Vredegem uit Goes is een ode aan zijn vrouw

Longing for you heet het nieuwste nummer van zanger en gitarist Kees van Vredegem (73) uit Goes. In het Nederlands: ‘Verlangen naar jou’. En dat deed Kees vaak als hij voor de muziek weer eens een tijdje zonder zijn vrouw Ella van huis was. ,,Hoewel ze altijd erg betrokken is geweest bij mijn muzikale activiteiten en me altijd heeft gesteund, was Ella er natuurlijk niet altijd bij”, legt hij uit. Begin dit jaar was er plots het idee voor het nummer Longing for you. Zo’n idee, inclusief melodie, kan bij de Goesenaar ineens in zijn hoofd zitten. Bijvoorbeeld als hij met zijn hondje aan het wandelen is. ,,Daarom ga ik nooit zonder mijn iPhone de deur uit”, zegt hij. ,,Als er plots een melodie in mijn hoofd zit, wil ik die meteen kunnen opnemen. Voor ik ’m kwijt ben.”