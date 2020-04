Het moest een groot feest worden bij het jarige Caisson in Kapelle, maar het is er muisstil

Deze maand bestaat restaurant Caisson zestig jaar. Eigenaresse Hilanda de Bruine wilde iedereen die dat mogelijk heeft gemaakt bedanken met een groots feest. ,,Ik mis onze klanten. Het praatje, de gezelligheid. Veel mensen kennen deze plek al heel lang en voor sommigen heeft Caisson een bijzondere betekenis. Er komt hier bijvoorbeeld elk jaar een echtpaar zijn trouwdag vieren, omdat ze ooit hun bruiloft in Caisson hebben gehouden”, vertelt De Bruine.

Voor haar ligt een map met oude krantenknipsels, menukaarten uit lang vervlogen tijden en foto’s. ,,Caisson heeft een mooie geschiedenis. Kijk, zo is het ontstaan”, zegt ze, terwijl ze zwart-witfoto’s van grote betonnen constructies en gigantische hijskranen uitspreidt over tafel.

Waar komt de naam Caisson vandaan?

Volledig scherm Menukaart van Caisson, kerst 1963. © Rachel van Westen De betonnen bakken op de foto’s zijn caissons. Deze werden gemaakt voor het Drie Eilanden-plan, een onderdeel van de Deltawerken. Firma J.A. Leijs uit Kapelle-Biezelinge maakte in 1959 en 1960 caissons voor de dammen in het Veerse Gat en de Zandkreek. ,,Aannemer Leys had nog een caisson over. Die gebruikte hij als fundering voor dit restaurant. Hiermee kwam de droom van zijn vrouw uit, die altijd al graag een restaurant wilde beginnen”, aldus De Bruine.

Ze bladert verder door de map en haalt er een vergeeld menukaartje uit met op de voorkant een potloodschets van Caisson en binnenin een kerstmenu uit het jaar 1963. Voor 19 gulden, omgerekend nog geen 9 euro, serveerde Caisson in dat jaar een vijfgangenmenu.

,,Het meeste wat ik van het restaurant weet, heb ik van verhalen”, vervolgt de eigenaresse. ,,Ik sprak bijvoorbeeld een keer iemand die hier als kind altijd stopte om iets te eten wanneer hij met zijn ouders vanuit Brabant naar het strand reed. In die tijd lag de A58 langs Kapelle er nog niet, waardoor Caisson direct aan de doorgaande weg lag. Dagjesmensen uit de richting van Bergen op Zoom kwamen allemaal langs Caisson als ze naar de Walcherse stranden en ’s avonds weer terug naar huis reden. Er is me verteld dat mensen toen op zomerse dagen hier echt in de file stonden. Zo druk was het.”

Geen feest, wel een taartenactie

Van drukte is nu dus geen sprake. Er passeert maar een enkele auto over de Oude Rijksweg, het parkeerterrein is verlaten en in het restaurant kan je nu een speld horen vallen. Alleen in de keuken is volop bedrijvigheid, hier worden de gerechten bereid die mensen kunnen afhalen of thuis laten bezorgen. ,,Het is echt heel jammer dat het feest niet doorgaat”, vindt De Bruine. ,,We gaan het wel op een andere manier vieren, hoor. We hebben een leuk jubileummenu samengesteld en dit weekend houden we een taartenactie en bezorgen we gratis taarten aan huis.”