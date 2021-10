Het is niet best met de gebitjes in Goes: ‘Sorry, alles moet eruit’

Kilo’s PFAS belanden via Bath in de Wester­schel­de

6:30 VLISSINGEN - Vanuit West-Brabant wordt jaarlijks minimaal 21 kilo PFAS in de Westerschelde geloosd via de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Bath. Dat is bijna twee keer zo veel als de rwzi Dordrecht, waar afvalwater van chemiebedrijf Chemours naar toe gaat.