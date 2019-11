Het is niet alleen kommer en kwel op de Smokkelhoek in Kapelle

De warme lucht die vrijkomt bij het bakken van uitjes en maken van snacks voor honden en katten wordt nu de lucht in geblazen. Op initiatief van de gemeente en ondernemers als TOP Taste en OK Nutripet wordt onderzocht of die warmte slim kan worden hergebruikt. ,,Bijvoorbeeld in andere bedrijfsprocessen of om panden te verwarmen”, zegt wethouder Evert Damen (CDA, economie).

Binnenkort begint een haalbaarheidsonderzoek met een uitgebreide analyse door een expert. Volgens Damen gaat Kapelle samen met Impuls Zeeland en de betrokken ondernemers daarvoor subsidie aanvragen bij de provincie.

Pico bello

Vanuit Middelburg is ook uit andere subsidiepotjes geld te verwachten, weet zijn collega Jon Herselman (VVD, openbare werken). ,,Samen met de ondernemers hebben we een actieplan gemaakt. De Smokkelhoek ziet er straks weer pico bello uit”, belooft hij. Vooral de oudere straten, aan de kant van restaurant De Caisson, zijn volgens hem niet meer up-to-date.

Een deel van de wegen is eigendom van een particuliere partij die dat deel ooit ontwikkelde. Herselman wil al jaren af van die situatie. De gemeente krijgt veel klachten over de staat van onderhoud. ,,Formeel is dat niet onze verantwoordelijkheid. Maar zeker aan ondernemers die er nog niet zo lang zitten is dat niet uit te leggen.”

Met een subsidie van 1,2 miljoen (gemeente en provincie betalen allebei evenveel) moeten die wegen worden aangekocht en opgeknapt. Negen ton gaat in de wegen zelf zitten, de rest van het geld gaat naar openbaar groen en nieuwe verlichting.

Geen issue

De investeringen zijn volgens Herselman niet bedoeld om het imago van Smokkelhoek op te poetsen. Het terrein kwam recent in het nieuws door de vondst van wapens, een illegale sigarettenfabriek en cocaïnesmokkel. ,,Voor ondernemers die ik spreek, is dat geen issue. Ook op andere bedrijventerreinen zijn er giga-controles, in Roosendaal is ook zo'n sigarettenfabriek ontdekt.”

Het feit dat de laatste stukken grond als warme broodjes over de toonbank gaan, onderstreept dat volgens Herselman. Ook het oude distributiecentrum van Emté/Sligro is voor 95 procent verhuurd. ,,Daar zijn we heel blij mee, we waren toch even bang voor een groot leegstand pand.”

Herselman wil nu inzetten op meewerken aan ontwikkeling van particuliere percelen, onder meer aan het eind van de Handelsweg. Kapelle gaat zich volgend jaar beraden de op vraag waar eventueel plaats is voor grote nieuwe bedrijventerreinen. ,,Want op de Smokkelhoek kunnen we geen kant meer op.”