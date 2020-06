Het is gelukt: geplaagde bontbekplevier van Kattendijke heeft nu drie jongen

Inbraak in Goes vanavond in Opsporing Verzocht; beelden van verdachten zijn te zien

11:57 GOES - In de uitzending van het televisieprogramma ‘Opsporing Verzocht’ komt vanavond de inbraak in een huis aan het Anna Paulownaplein in Goes aan de orde. De inbraak was op 17 augustus 2019. In de uitzending worden beelden vertoond van twee vrouwelijke verdachten.