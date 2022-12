Het gaat vriezen, dus in Krabbendijke kriebelt het: eind van de week schaatsen?

Nu worden natuurlijk meer ijsclubs warm als er (nacht)vorst op komst is, maar in Krabbendijke zijn ze vaak koploper. De IJs- en Skeelervereniging is regelmatig de eerste in Zeeland die de baan op orde heeft. John Butijn durft niets te beloven, maar hoopt dat er donderdag of vrijdag geschaatst kan worden. ,,We gaan altijd uit van het positieve.”