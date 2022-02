Het eerste Mooi Leven Huis in Zeeland; ‘Samen werken aan een veilige en warme toekomst voor je kind’

GOES - Een groep ouders wil in de omgeving van Goes een Mooi Leven Huis bouwen. Een woonvorm waar kinderen met een beperking terecht kunnen als zij onder moeders paraplu vandaan komen.

Het moet het allereerste Mooi Leven Huis (MLH) van Zeeland worden. Een aantal ouders van kinderen met een beperking heeft de handen ineen geslagen om een MLH op te richten in de omgeving van Goes. De opzet is om een huis te bouwen waar de kinderen, als ze als jongvolwassenen uit huis gaan, een warm en liefdevol thuis krijgen. Waar alle zorg wordt afgestemd op het individu. ,,En dat is een heel nieuw concept", aldus initiatiefneemster Lizette Koppelaar. ,,In heel Nederland bestaat er nog maar eentje."

Maar wat is dat dan precies, zo'n Mooi Leven Huis? ,,We willen een gebouw neerzetten met 30 studio’s", legt Koppelaar uit. ,,Die hebben allemaal een eigen keuken en eigen sanitair. Daarbij komt uiteraard nog een gemeenschapsruimte en een activiteitenruimte. En ik denk dat wij uiteindelijk ook wel voor een inpandige dagbesteding willen gaan."

Het bijzondere aan het MLH-concept is volgens Koppelaar dat je als ouder veel meer inspraak hebt in welke zorg je kind krijgt en hoe die zorg wordt gegeven. ,,Je doet het samen: zorgverleners en ouders. Maar de ouders houden wel heel veel inspraak. Want we hebben het hier over onze kwetsbare kinderen. Zo'n kind is gewend om een bepaalde warmte en veiligheid te krijgen en je wilt dat dat ook gewaarborgd wordt op de nieuwe plek waar hij gaat wonen. En dat zie ik in dit concept terugkomen."

Leuke dingen blijven doen

In de praktijk komt het er op neer dat de kinderen dus een eigen studio krijgen. ,,Dan kun je lekker bij hem op visite komen en koken en eten", vertelt Bianca van Strien. Zij is voor haar zoon Tom (17) op zoek naar een eigen woning, en hij heeft begeleiding nodig. ,,Dan ben je gewoon op jezelf als gezin en heb je even geen zorg nodig. Je zou er zelfs nog kunnen blijven slapen als je dat wilt. De leuke dingen van het leven blijf je met je kind doen.”

Het was de reden voor Bianca en haar man Edwin om zich aan te sluiten bij initiatief van Koppelaar: ,,Je maakt de hele route tot volwassenheid heel intensief mee en dan zou je het bij een reguliere zorginstelling ineens helemaal uit handen moeten geven. Terwijl ik heel graag nog mee zou willen denken over de zorg voor mijn zoon.”

Dit moet het zijn!

Het initiatief ontstond toen Koppelaar voor een cliënt op zoek was naar een woning. ,,Dan hoor je dat ouders zoekende zijn, maar niets passends kunnen vinden. Ik ben voor ze gaan zoeken en kwam dit opeens tegen. Ik ben me er in gaan verdiepen en wist gelijk: dit moet het zijn!’”

Hoe lastig het is om een geschikt huis voor je kind te vinden vertelt Saskia Blonk. ,,Mijn zoon Yorick (17) heeft autisme, maar hij kan niet bij een groep autisten omdat hij ook lichamelijke problemen heeft. Als je dan kijkt bij mensen met een lichamelijke handicap, dan past hij daar weer niet vanwege zijn autisme. Het zou er op neer komen dat hij bij ernstig meervoudig gehandicapten terecht zou komen. Maar daar past hij ook niet. Dus ik heb nu wel door dat ik deze kans met beide handen moet aanpakken."

Informatiebijeenkomst

De initiatiefgroep bestaat momenteel uit zestien ouders. Koppelaar: ,,We zoeken er nog 14 bij om aan de 30 appartementen te komen. Op 8 maart houden we daarvoor een volgende bijeenkomst. Die is in de Sprienke in Goes. Daar leggen we het hele concept nog eens uit en vertellen we ook hoe de financiering van de bouw geregeld wordt. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven via lizette@poetsbedrijfsav.nl. Het gaat er echt van komen. Daar ben ik van overtuigd!”

Voor meer info: mijnmooilevenhuis.nl