Het dak gaat eraf bij afsluiting Bluesfestival in kerk Kwadendamme

KWADENDAMME - In de Bonifaciuskerk in Kwadendamme gingen zondagmorgen de pannen van het dak. Een swingend gospelkoor, een kleine zangeres met een grote stem en een als pastor verklede Leonard Cohen zorgden voor een bijzondere afsluiting van het jaarlijkse Bluesfestival.

Het is inmiddels een traditie geworden. Op de zondag na het Bluesfestival wordt er in Kwadendamme een kerkdienst gehouden die zo'n beetje geldt als de afsluiting van het festival. De traditie is een jaar of twaalf geleden ontstaan, vertelt de Borselse wethouder Marga van de Plasse.

Quote Wat zou het toch leuk zijn als we dat van God gekregen muzikale talent ook in de kerk konden delen, dacht ik twaalf jaar terug. Marga van de Plasse

,,Ik liep toen in de festivaltent en dacht dat het zo fijn zou zijn als we dat muzikale talent ook eens in de kerk zouden kunnen delen. Dat talent hebben we per slot van rekening ook gekregen van God. Ik heb dat toen aan Peter Kempe en Kees Wielemaker, de organisatoren van het festival, gevraagd. Die hadden wel even zoiets van, ‘oeps, het bluesfestival in de kerk?’ Maar je ziet, het werkt hartstikke goed."

Volledig scherm Kerkbezoekers kunnen de muziek van zangeres Dani Wilde (in middenpad) en het Elijah Gospel Choir in de kerk in Kwadendamme wel waarderen. © Johan van der Heijden

En inderdaad, het lijkt te werken. Want de kerk loopt zondag met gemak vol. Volgens Van de Plasse komen er mensen uit het dorp, uit de regio en natuurlijk bezoekers van het Bluesfestival. ,,Het zal zeker geen tachtig procent festivalbezoekers zijn", laat Kees Wielemaker weten. ,,Maar er gaan wel elk jaar steeds meer festivalgangers naar de dienst."

Volledig scherm Pastor Rens Stobbelaar doet met zijn gitaar ook een duit in het zakje. © Johan van der Heijden

De festivalgangers die deze zondag de weg naar de kerk hebben weten te vinden, hebben zeker geen spijt van hun bezoek. Zij krijgen er het Elijah Gospel Choir voorgeschoteld. Onder (bege)leiding van pianist Govert van der Kolm en dirigent Trea Kuijsten swingt het vanaf het begin de pan uit. Als dan ook nog eens de Engelse zangeres Dani Wilde haar opwachting maakt gaan de handjes massaal op elkaar in het Kwadendamse Godshuis.

Heel speciaal

,,Dit is echt heel speciaal", aldus Wielemaker. ,,Dani Wilde speelde gisteren ook op het festival. En met dat koor zijn we ook al langer bezig. Dat was altijd lastig maar nu is het dan toch gelukt. En die pianist is echt een heel goede muzikant. Hij speelt in King of the World, een grote Nederlandse bluesband."

Wilde en het koor brengen in de kerk verschillende muzieksoorten samen. Er passeren echte gospelnummers de revue, maar ook nummers als ‘The Living Years’ van Mike & the Mechanics en ‘People Get Ready’ (The Impressions) komen voorbij. En pianist Van der Kolm zorgt met enige regelmaat voor een stevige blues-solo tussendoor.

Volledig scherm Een moment van bezinning voor de festivalgangers tijdens de gospelmis in Kwadendamme. © Willem Adriaansens

Zelfs pastor Rens Stobbelaar, de voorganger van de gospelmis, laat zich tijdens de dienst van zijn muzikaalste kant zien. Halverwege pakt hij zijn gitaar en brengt een Nederlandse variant van Leonard Cohens 'Hallelujah’ ten gehore. De hele kerk zingt het refrein met hem mee. Als de predikant dan ook nog eens over humor blijkt te beschikken is het ijs in de kerk helemaal gebroken. Een luid applaus is zijn deel.

Biertje

Dat applaus klinkt zondag opvallend vaak. Bij Amazing Grace gaat de kerk al aardig los, het dak gaat er echt helemaal af bij de afsluiter. De gospelklassieker ‘Oh Happy Day’ zorgt voor een knallend einde van de gospelmis in Kwadendamme. Een mis die afgesloten wordt met koffie en thee. En voor de festivalbezoekers een Bonifaciusbiertje.