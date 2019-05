Het beste van cultureel Zeeland op één vierkante kilometer in Goes

GOES - Jongleurs, popbands, de stichting Slag om de Schelde, violist Matthieu van Bellen met het kamerorkest TY, DJ Sandstorm, ballet, korte films en culturele workshops. Op één vierkante kilometer in de Goese binnenstad gaf cultureel Zeeland zaterdag een voorproefje van wat er het komende seizoen in theaters, musea en op podia te genieten valt.

Het is de eerste keer dat Zeeuwse cultuuraanbieders uit alle hoeken van de provincie op één plek een gezamenlijke promotiedag houden. Het plan ontstond toen de gemeente Goes nadacht over een betere versie van het eigen culturele evenement Goes C. ,,Het leek ons een aardig idee om op één plek een cultuurprofiel van heel Zeeland te presenteren. We hebben daarop de samenwerking gezocht met de andere Zeeuwse steden. Allengs bouwden we het raamwerk voor een Zeeuws breed evenement. Tja, en als je zoiets voorstelt, sta je ook aan de lat voor de organisatie”, grijnst Albert Boonman, ambtenaar bij de gemeente Goes en ook werkzaam voor Goes Marketing.

Diabolist Ezra Veldman (l) en jongleur Daniel Doornkamp op de Grote Markt in Goes.

Hunterstreet

Het debuut van het gratis toegankelijke evenement Uit in Zeeland vond dus plaats in Goes. Festivalterrein was het Bleekveld, met rondom theater De Mythe, podium ‘t Beest en Hotel & Brasserie Katoen als overdekte podia. Dat trok bij tijd en wijle behoorlijk wat publiek. Mede door het zonnige weer. Volgend jaar is Middelburg, Vlissingen of Terneuzen aan de beurt, zegt Boonman, die samen met Jacques Boonman (Podium Reimerswaal), Marion Francke (Zeeland Theaters), Leo Hannewijk (Oostkerk Middelburg) en Barbara Oudenaert (ZB) de werkgroep vormt. De nieuwe aanpak oogstte applaus bij organisaties. Graauwrock vaardigde zonder dralen de Belgische band Hunterstreet af, die 's avonds als hoofdact in 't Beest de promodag van Uit in Zeeland afsloot. Hunterstreet staat 30 mei op Graauwrock.

Zanger Boaz Brom van de Zeeuwse band Smelly Kitchen.

Quote Het leek ons een aardig idee om op één plek een cultuurpro­fiel van heel Zeeland te presente­ren. Albert Boonman, Gemeente Goes

Het was vaak genieten. In elk geval van jongleur Daniel Doornkamp (19) en diabolist Ezra Veldman (18) die even uit een uitstapje naar de Grote Markt maakten. Voor een fruitkraam gaven ze een lesje in coördinatie en behendigheid. Daar stond ook de Mobiele Eenheid, een rijdende discotheek uit de jaren zeventig, compleet met 45 toeren singles. Kies er een uit en wees zelf even de DJ uit de tijd van ‘Ich bin wie du’ Marianne Rosenberg. De ME is begin juli te zien op festival Onderstroom in Vlissingen. Een mooie voorstelling was er ook van Dance Center Dazzle uit Middelburg. Hun Doulleur de la Vie is gemaakt voor het kankerbestrijdingsfonds KWF. De dansgroep is 8 juni te zien in de Nieuwe Kerk in Middelburg.

Piazzolla

In 't Beest ging 's middags de loeistrakke Zeeuwse soul-funkband Smelly Kitchen los in 't Beest (25 mei op Klomppop). In Katoen ontroerde het strijkkwartet van kamerorkest TY met stukken van tangokoning Astor Piazzolla. En op het Bleekveld bewees zangeres en zangdocente Marjon van Iwaarden dat muzikaliteit in de genen zit. Op het podium voor aanstormend talent van de Zeeuwse Muziekschool speelde ze samen met haar dochters Escha (saxofoon) en Norah (gitaar). Bezoekers konden ook zelf aan de slag. Bijvoorbeeld in de workshops striptekenen, creatief schrijven of als beginnend slagwerker, gewoon met stokken op plastic emmers.