Herseninfarct zette leven Peter en Carla op zijn kop

Actie voor nieuwe inrichting van buurthuis De Pit in Goes

16:56 GOES - De gemeente mag dan flink in de buidel tasten voor een grote renovatie van buurthuis De Pit in Goes-Zuid, voor de nieuwe inrichting moet de wijkvereniging zelf zijn best doen. ,,We denken zo'n honderdduizend euro nodig te hebben’’, zegt beheerder Ronny Menheere van De Pit.