Herselman doet het als informateur in Kapelle niet alleen: ‘Winnaars moeten beloond worden’

Hoe kijkt u, nu de verkiezingsrook is opgetrokken, terug op de uitslag in Kapelle?

,,Het geeft voor ons bij de VVD een heel dubbel gevoel. De afstand tot de nummer twee is alleen maar groter geworden. We zijn nu met afstand de grootste partij in Kapelle, maar in zetels even groot als nummer twee en drie. Terwijl het in stemmenaantal echt een heel groot verschil is.”