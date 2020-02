Herman Nauta maakt binnen vijf minuten een tekening van je

Als kind bezat Nauta al een overmatige interesse voor tekeningen. ,,Mijn moeder kon aardig overweg met een potlood en heeft mij volop gestimuleerd. Op de basisschool maakte ik schetsen van Pipo de Clown en tekende na uit de kinderboekenserie Tup en Joep. In mijn vrije tijd zat ik altijd te krabbelen en soms werd ik verlegen van alle positieve reacties. Mensen vertelden me regelmatig dat ik talent had.” Ondanks het talent koos Nauta niet voor het beroep van tekenaar. ,,Ik zag het als een leuke hobby. Door mijn brede interesses moest ik wel een keuze maken voor een vakgebied, alles tegelijk was onmogelijk. Het werd uiteindelijk een studie klassieke talen in Leiden.”

Nauta werd docent klassieke talen en decaan op het Goese Lyceum. Ondanks zijn beroep als leraar kende hij tijden dat hij bijna kon leven van zijn tekeningen. ,,Tijdens mijn studie tekende ik voor de studentenkrant. Op een dag werd mijn karikatuur overgenomen door dagblad Trouw. Vanaf dat moment ging het balletje rollen en maakte ik regelmatig tekeningen voor de krant. Eerst voor de kerkpagina, later als omlijsting bij politieke berichten. Joop Den Uyl, Dries van Agt en Hans Wiegel, ik heb ze allemaal meerdere keren getekend. Ik kreeg betaald per plaatsing, voor een student was dat natuurlijk te gek. Nadien maakte ik wekelijks een stripverhaal voor het blad Hervormd Nederland. Tekenen werd op die manier jarenlang een leuke bijbaan.”

Nauta is inmiddels met lerarenpensioen en heeft daarom meer tijd voor zijn grootste hobby. ,,Afgelopen zomer was het zeker drukker dan de zomers daarvoor. Ik ben voor het eerst op de Art Fair in Burgh-Haamstede geweest. Verder stond ik veel op bedrijfsfeesten en jaarmarkten. Op de woensdagen was ik meestal te vinden op de Polderdagen in Westkapelle. Had ik mijn tafelezeltje en een schetsboek bij en konden mensen zich laten natekenen. Binnen 5 minuten veranderde een leeg vel in een karikatuur van de persoon tegenover me. Ik zit in een luxepositie, voor mijn inkomsten hoef ik niet te doen. Ik doe het alleen omdat ik het leuk vind.”