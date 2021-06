Henny Huisman maakt fans blij in Goes: ‘We keken met het hele gezin naar de Miniplaybackshow’

De Zeeuwse Rozentuin is nog steeds de Zeeuwse Rozentuin, maar dan rijker

16 juni KATS - In De Zeeuwse Oase in Kats is het bloemenseizoen losgebarsten. Nu de buitentemperatuur zomerse waarden aangeeft, komen de rozenknoppen achter elkaar uit. Rood, roze, enkelbloemig wit of klimmend tot de hemel. Je kan het niet zo gek bedenken of het staat in bloei.