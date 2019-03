Hells Angels riskeren tot zeven jaar cel voor cannabisplantages in Goes en Vlaanderen

GOES - Drie Hells Angels uit de regio Gent riskeren in België celstraffen tot zeven jaar cel voor wapenbezit en betrokkenheid bij cannabisplantages in Goes en Leisele (België). De plantages werden op 6 januari 2016 opgedoekt; op dezelfde dag werd in het clubhuis van de Hells Angels in Gent een wapenarsenaal ontdekt.

Dat meldt Het Laatste Nieuws. In Goes werd in 2016 een plantage met 5000 planten ontdekt. Tegelijkertijd viel de politie een een afgelegen loods achter de gemeentelijke feestzaal in Leisele binnen, waar zo’n 900 cannabisplanten werden aangetroffen. De loods was uitgerust met professionele bemesting, irrigatie, verwarming, afzuiging en belichting. Volgens de openbare aanklager was de plantage al sinds oktober 2014 actief en was er al vijf keer geoogst, goed voor een winst van 1,5 miljoen euro. Een huiszoeking in het clubhuis van de Hells Angels in Gent leverde een wapenarsenaal op.

Eerdere plantages

Spilfiguur achter de plantages was volgens het Openbaar Ministerie Hells Angel en ex-para Philippe D. (46) uit Evergem. Hij werd eerder veroordeeld voor het opzetten van cannabisplantages in Zelzate, Boekhoute en Wachtebeke en liep in 1995 ook al eens vijf jaar cel op omdat hij als paracommando tijdens een vredesmissie in 1993 in Somalië een kogel door het hoofd van een Somaliër joeg om een diefstal van een oorlogswapen en olifantentanden te verdoezelen.

“Hij had de regie in handen en maakte gebruik van zijn netwerk als Hells Angel om in de loodsen werken uit te voeren, had in het clubhuis van de motorbende de beschikking over heel wat wapens,…”, aldus de openbare aanklager gisteren voor de rechtbank in Kortrijk (B). Jurgen V. (47) en Thomas E. (42) uit Gent waren op het ogenblik van de inval in het clubhuis van de motorbende aanwezig.

Cocaïne

Ook Tom W. (35) uit Oudenaarde speelde een cruciale rol. Hij was na eerdere drugsveroordelingen met Philippe D. in contact gekomen in de gevangenis en was ook één van de drijvende krachten achter de plantages. Begin 2018 kreeg hij nog vier jaar cel omdat bij huiszoekingen in zijn woning en die van zijn moeder 6 kilo cocaïne, 428 gram MDMA, 1900 xtc-pillen, 50.000 euro cash en wapens waren gevonden.