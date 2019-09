Helga van Leur in Goes kritisch op Greta Thunberg: ‘Ik hoorde veel verwijten in haar verhaal’

De voormalige RTL4-ster, die zich tegenwoordig vooral hard markt voor een beter klimaat, was door de gemeente Goes uitgenodigd om een bijeenkomst over dat thema te komen opluisteren. Het theater stroomde bijna helemaal vol om naar haar te luisteren. Veelal mensen die het grotendeels met Van Leur eens zijn, maar met her en der ook een scepticus in de zaal. ,,Daar kan ik me toch allemaal niet druk over maken?’’, zei aan man, refererend aan het sombere toekomstbeeld dat soms wordt geschetst. ,,Dan ben ik er zelf toch niet meer.’’