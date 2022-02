Heinkenszands echtpaar weet Oekraïne te ontvluchten: ‘Er zat nog net genoeg benzine in de tank’

Het paar was enkele dagen in Lviv voor de begrafenis van Nathalia's vader. Die was koud achter de rug of nieuwe rampspoed snelde de familie tegemoet. Rusland viel Oekraïne binnen. ,,Mijn schoonmoeder die net haar man had begraven, was volledig van de kaart. Enorme huilbuien. Het is ook bizar en beangstigend wat er nu in Oekraïne gebeurt. Poetin is compleet paranoia geworden.”