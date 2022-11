Heinkenszand omarmt massaal de nieuwe Lidl

Het is een beetje feest in Heinkenszand. Na jarenlang plannen maken, procedures doorlopen, slopen en bouwen is het dan eindelijk zover: de nieuwe Lidl-supermarkt aan de Stenevate gaat open. Dat is in eerste instantie natuurlijk vooral feest voor de Duitse discounter zelf, maar toch ook wel een beetje voor het winkelend publiek uit Heinkenszand en omgeving. Want de eerste honderd klanten krijgen sowieso een gratis bosje bloemen, er zijn allerlei aanbiedingen in de winkel en voor één klant is er zelfs een minuutje gratis winkelen weggelegd. Die gelukkige is de 83-jarige mevrouw De Smit uit Heinkenszand.