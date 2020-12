Heinkenszand in actie voor de voedselbank

Update Wil je iemand bezoeken in het ziekenhuis in Goes of Vlissingen, dan moet je boeken

30 november GOES - Zowel voor patiënten als bezoekers van Adrz verandert dinsdag het een en ander. Wie bij iemand op bezoek wil in het ziekenhuis in Vlissingen of Goes moet zich vanaf dinsdag aanmelden via een website. Adrz probeert op die manier grip te krijgen op het groeiend aantal mensen dat de coronaregels aan de laars lapt. En patiënten moeten zich voortaan ook in Goes elektronisch melden.