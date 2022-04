Heinkenszand geniet met volle teugen van muziek, kraampjes en lekker eten

Betere omstandigheden voor het Paasfestival in Heinkenszand zijn eigenlijk niet denkbaar. Zon, weinig wind en eigenlijk nét geen strandweer. En dat is te merken op de braderie in de Dorpsstraat en rondom de feesttent achter De Stenge. Borsele heeft wel zin in gezelligheid en het is er dan ook aangenaam druk. ,,Hier waren we met z'n allen wel aan toe.”

Kramen en terrassen

Op de braderie staan de gebruikelijke kramen. Zomerjurkjes, bloemen en allerlei handige dingen die misschien van pas komen. Bij de feesttent zijn grote terrassen ingericht die allemaal vol zitten. Wie even wil zitten moet zoeken naar een plekje. Singer/songwriter Stan Bor (,,ik kom oorspronkelijk uit Domburg”) staat op het podium buiten. ,,Ik doe dit regelmatig in de zomer", vertelt hij snel tussen twee nummers door. ,,Het is nu prachtig weer om dit te doen natuurlijk.”

Foodtrucks

Bij de foodtrucks staan inmiddels al hele rijen. Of het nu gaat om een tosti van 'de twee sneetjes’ of een Hongaarse specialiteit Kürtös Kalács: de belangstelling is er. ,,Dit zijn rollen van deeg", vertelt eigenaresse Maria Bohus. Ze rolt een strookje brooddeeg om een rol die vervolgens ter plekke in een oven wordt gebakken. Ze zijn er in verschillende smaken: van hartig tot verschillende soorten zoetigheid. ,,Wij komen uit Wissenkerke", vertellen Bohus en haar man. ,,We zijn in 2019 met kerst begonnen en toen kwam corona. Tussendoor af en toe wel een markt gehad, maar nu begint het eigenlijk voor ons."