Heimwee naar Portugal? Kom dan naar Hansweert!

Zeeuwse kunstuitle­nen hebben deze maand een extraatje in petto

5 november GOES - Het zit niet mee voor Kunstuitleen de Bevelanden in Goes. De traditionele ‘dag van de kunstuitleen’ kon niet doorgaan vanwege corona. In plaats daarvan kwam er een ‘maand van de kunstuitleen’, zodat bezoekers meer gespreid kunnen komen. ,,Maar van die maand blijft niet veel over nu we twee weken moeten sluiten’’, zegt voorzitter Jan Wieringa.