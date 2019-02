Heimachine valt om op bouwplaats in Yerseke

De heistelling was bezig met het slaan van palen voor de bouw van appartementencomplex De Zaete, de derde en laatste woontoren op de locatie van het voormalige, gelijknamige dorpshuis. ,,Dit was even schrikken", zegt directeur Marco de Raad van aannemersbedrijf Van der Poel uit Terneuzen. Hoe het kon gebeuren dat de machine omviel, wordt onderzocht. ,,Gelukkig is er geen persoonlijk letsel en viel de machine niet tegen andere bebouwing aan", zegt De Raad. De machine zelf is wel beschadigd en ligt half op de dijk. De Raad heeft zelf nog niet eerder meegemaakt dat een heistelling omviel. ,,Gelukkig niet, want dat is niet de bedoeling.”