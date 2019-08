Heemkundige Kring wil dat Goes straat vernoemt naar verzetsstrijder Nicolaas Corstanje

GOES - Heemkundige Kring De Bevelanden zou graag zien dat Goes een Nicolaas Corstanjestraat krijgt. Op die manier kan de in 1944 gefusilleerde verzetsstrijder alsnog worden geëerd, aldus de kring, die het verzoek vandaag heeft ingediend bij burgemeester en wethouders.

Directe aanleiding voor het idee is de aanstaande herdenking van de Slag om de Schelde, dit jaar 75 jaar geleden. Tijdens de oorlogsjaren waren ook in Goes verschillende verzetsgroepen actief, waarvan sommige leden omkwamen. Na de oorlog werden in Goes-Oost nieuwe woonwijken gebouwd, waarbij enkele straten werden vernoemd naar verzetsstrijders uit de stad, zoals de M.D de Grootstraat, Van Mellestraat en De Graaffstraat. De nabestaanden gaven daar destijds toestemming voor, behalve die van Nicolaas Corstanje. ,,Zijn vader vond dat zijn zoon zijn plicht had gedaan en daar paste geen heldenverering bij", zegt secretaris Frits de Kaart van de Heemkundige Kring. ,,Het toenmalige gemeentebestuur vernoemde de beoogde straat toen maar naar prinses Marijke.” (tegenwoordig Christina, red).

Sloop

Inmiddels zijn er plannen om de verouderde woningen in de verzetsheldenbuurt te slopen. De eerste huizen gaan volgend jaar tegen de vlakte, de wijk krijgt een totaal andere opzet. De Heemkundige Kring vindt dat een mooie gelegenheid om straks alle (nieuwe) straten in het stadsdeel te vernoemen naar verzetsstrijders en dus ook één naar Nico Corstanje. De kring heeft het voorstel ook al voorgelegd aan de jongste zus van Corstanje (nu 85), die nog in Goes woont. ,,Zij heeft er geen probleem mee", aldus De Kaart. ,,Voor ons reden om een brief te sturen aan raad en college.” Overigens wijst de Heemkundige Kring erop dat in het recent verschenen boek ‘Breekbare Helden’ van Carla Rus, dochter van een Goese verzetsstrijder, nog meer namen zijn te vinden die voor vernoeming in aanmerking zouden kunnen komen. ,,In de toekomstige wijk zullen misschien meer straatnamen nodig zijn.”

Waalsdorpervlakte

Nico Corstanje was het oudste kind uit een gezin van acht kinderen. Zijn vader had een timmerbedrijf met werkplaats in de Lange Vorststraat in Goes. In 1939 werd Nico opgeroepen voor de militaire dienstplicht bij de Koninklijke Marine. Hij kwam bij de mariniers in Rotterdam en volgde een pilotenopleiding. In de meidagen van 1940 nam hij als gevechtsvlieger deel aan de strijd tegen de Duitsers. Na de capitulatie bleef Nico Corstanje in Den Haag waar hij ging werken als kantoorbediende. Daar raakte hij in het verzet bij het illegale verzetsblad ‘Voor God en Koning’. Ook was hij betrokken bij het verzamelen en doorgeven van militaire gegevens. Hierin werkte hij samen met het Goese verzet. Hij werd op 28 oktober 1944 gefusilleerd op de Waalsdorpervlakte. Corstanje was toen 25 jaar oud.