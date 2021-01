Heel wat nieuwe woningen in 's-Heer Hendrikskinderen

Gast&Hof opent nieuwe ‘huiskamer’ in Krabbendij­ke: ‘Juist tijdens de lockdown zijn wij nodig’

13 januari KRABBENDIJKE - ,,We hebben vandaag gesjoeld -Nico heeft gewonnen-, we hebben het over de spreekwoorden gehad en nu zijn we met een muziekquiz op de Braintrainer bezig!” Het is duidelijk: Conny van Iwaarden voelt zich als een vis in het water op de nieuwste locatie van Gast&Hof van Ter Weel in Krabbendijke. ,,Ik ging altijd naar Kruiningen, maar ik kom hier vandaan. Dus dit is veel makkelijker.”