Heel Borsele bakt

Goes is stijgende welzijns­kos­ten beu, maar gooit kont nog niet tegen de krib: ‘We geven ze een laatste kans’

15:36 GOES - Ook Goes is de oplopende kosten voor welzijnszorg beu, maar de gemeenteraad blaast wat minder hoog van de toren dan die van Reimerswaal. ,,We kunnen wel tegenstemmen, maar daar schieten we geen moer mee op’’, zei Stan Meulblok (PvG) tijdens de raadsvergadering.