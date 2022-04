Heeft SGP Kapelle zich in eigen voet geschoten met principiële blokkade van coalitievoorstel?

Het leek in Kapelle al helemaal in kannen en kruiken: na de eerste informatieronde hadden de informateurs Jon Herselman en Thijs Bierens een duidelijk advies klaarliggen. Het voorstel was om met de vorige coalitie (VVD,CDA en PvdA) verder te gaan en die aan te vullen met de SGP. Want dat was, naast de PvdA, de andere echte winnaar van de verkiezingen.