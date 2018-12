Hart en ziel in de Pelgrimwinkel

Dominee Kakes uit Goes overleden

13:45 GOES - Dominee Klaas Willem Kakes uit Goes is woensdag overleden op de leeftijd van 82 jaar. De op 29 mei 1936 in ’s-Heer Hendrikskinderen geboren predikant deed op 7 mei 1978 intrede bij de toenmalige Gereformeerde Kerk van Goes, waaraan hij verbonden bleef tot aan zijn emeritering op 1 september 1998.