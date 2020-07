Hardrijder in de cel na beledigen agenten

SP laakt verkoop woningen in Goese Diep als ‘tweede huis’, maar college ziet het probleem niet

20 juli GOES - Het is helemaal niet erg als een paar huizen in nieuwbouwwijk Goese Diep niet permanent worden bewoond. Dat vinden burgemeester en wethouders van Goes. Ze zijn dan ook niet van plan op te treden tegen ontwikkelaar Heijmans.