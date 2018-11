Hardloopwinkel Lopers Company Goes failliet verklaard

Goese raad trekt de portemon­nee voor themajaar en Goes Marketing

22 november GOES - De Stichting Goes Marketing krijgt voortaan 50.000 euro per jaar extra en voor een nieuw themajaar in Goes wordt 2 ton uitgetrokken. Hoewel enkele oppositiepartijen tegensputterden, kregen beide voorstellen donderdag een ruime meerderheid van de gemeenteraad achter zich.