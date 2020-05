Hardleerse illegale visser in cel na onnodige zoekactie bij Oosterscheldekering

Stichting Jayden haalde in tien jaar één miljoen euro op. ‘Het besluit om te stoppen geeft rust, maar we zullen de saamhorig­heid missen’

30 mei GOES - In tien jaar tijd met tal van evenementen meer dan één miljoen euro ophalen voor de bestrijding van neuroblastoom kinderkanker. Dat is een prestatie van wereldformaat. Reden voor de gemeente Goes om de ouders van de in 2009 overleden Jayden en de andere bestuursleden van de stichting te onderscheiden met de Frans Naereboutpenning.