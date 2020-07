Hardleerse Goesenaar blijft maar rijden zonder rijbewijs en is nu z'n auto kwijt

Zorgen om vermiste Menno van Dommelen (41) uit Kruiningen

6:57 KRUININGEN - De 41-jarige Menno van Dommelen uit Kruiningen is vermist. Via een Burgernetactie en de politie wordt op sociale media opgeroepen om naar hem uit te kijken. Hij is donderdagochtend rond 09.45 uur voor het laatst gezien toen hij op de fiets vertrok bij de zorginstelling waar hij verblijft.