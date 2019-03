Happen op de Horecabeurs

SGP/CU wil dat Goes een visie opstelt over de toekomst van kerkgebou­wen

13:18 GOES - Steeds meer kerkgebouwen verliezen hun oorspronkelijke functie, maar zijn wel het behouden waard. Daarom pleit de fractie van SGP/CU in Goes voor het opstellen van een gemeentelijke kerkenvisie. Ze dient daar binnenkort een voorstel over in tijdens de gemeenteraadsvergadering.