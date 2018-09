Handrem vergeten: camper dendert van de dijk

VIDEO Parkinson­pa­tiën­ten krijgen bokslessen in Goes

11:29 GOES - Jeannette van der Sman en Jan Dingemanse hadden waarschijnlijk niet gedacht dat ze ooit nog eens met elkaar op de vuist zouden gaan. Toch stonden de Goesenaren zaterdag met bokshandschoenen tegenover elkaar. De ziekte Parkinson bracht hen samen in het Omnium voor een speciale training van Fysiotherapie Ter Weel en Boxing Goes.