Guido (12) wil niet weg uit Zeeland. ‘Er wordt altijd ‘hoi’ gezegd als je iemand tegenkomt’

Verbod vrachtver­keer op Torenring in 's-Heer Arendsker­ke is weer bespreek­baar

'S-HEER ARENDSKERKE - Er zit weer beweging in de kwestie Torenring-zuid in 's-Heer Arendskerke. Een vertegenwoordiging van de dorpsraad heeft gesprekken gevoerd met de gemeente Goes over de verkeerssituatie op die plek.

22 januari