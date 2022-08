Grote opkomst bij lichtjestocht voor de vrede in Ovezande

,,Het is mooi dat er zoveel belangstelling is voor deze tocht", vertelt een tevreden parochievoorzitter Ad Schenk. Hij is erg blij met de opkomst voor deze lichtjestocht. ,,Als het er 70 of 80 waren geweest was het me al meegevallen met dit weer. Maar het zijn er zeker 120. Het is echt heel goed opgepakt. Ik denk dat zo'n thema als vrede nu heel veel mensen aanspreekt.”