Grote onrust over plannen voor haven Kats; ‘Er komt gewoon een heel dorp naast’

Vorige week donderdag zijn de plannen voor het havengebied in Kats gepresenteerd. Dat wil zeggen: de gemeenteraad is geïnformeerd over de bedoelingen. Hoe die plannen er precies uit komen te zien is nog niet duidelijk. De bedoeling is om er huizen te bouwen, hoeveel is ook nog niet bekend. Wel is duidelijk dat er zowel permanente als recreatieve woningen komen. En het is vooral dat laatste waar sommige inwoners van Kats hun hart voor vasthouden.