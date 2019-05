Grote inval bij bedrijf in Rilland: 15 gestolen buitenboordmotoren, auto's en kentekenplaten

De politie trof meerdere gestolen auto’s aan, een gestolen fiets, e-bike en 15 buitenboordmotoren. Ook werden valse kentekenplaten gevonden en een flinke aantal nieuwe auto-onderdelen, vermoedelijk afkomstig uit gestolen auto’s. Het is nog onduidelijk of er iemand is gearresteerd.

“Met deze actie willen we bereiken dat De Poort een gezond en veilig bedrijventerrein is en blijft“, zegt burgemeester José van Egmond. “Gelet op het resultaat is de kans groot dat er de komende tijd nog meer controles plaatsvinden op bedrijventerreinen in Reimerswaal.” Om welk bedrijf het gaat is nog onbekend.