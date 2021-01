Grote gezinnen zorgen voor snelle toename van corona in Yerseke: kerkbezoek lijkt geen rol te spelen

YERSEKE - Reimerswaal staat met 140 coronabesmettingen in de afgelopen zeven dagen in de landelijke top-10 van gemeenten met de meeste nieuwe meldingen. Yerseke is één van de brandhaarden binnen de gemeente. Burgemeester José van Egmond drukt inwoners op het hart om fysieke contacten zoveel mogelijk terug te dringen.

De huisartsen in Yerseke luidden vrijdag de noodklok. De GGD spreekt zelfs over een ‘hotspot’ in Yerseke. Deelt u hun zorgen?

,,Ja, ook ik maak mij veel zorgen over het oplopend aantal besmettingen. Daarmee neemt de druk op de verpleeghuizen en de ziekenhuizen toe. De afgelopen week zagen we dat Reimerswaal best hoog staat. Ik heb met de GGD daar contact over gehad. Yerseke is inderdaad één van de dorpen waar het aantal besmettingen snel is toegenomen.”

Heeft u enig idee wat daarvan de oorzaak kan zijn?