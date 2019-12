Grote brand in woning en schuur in Wemeldinge, bewoners en kamelen in veiligheid gebracht

Kamperen op festival­ter­rein EEF van de baan; buurman biedt uitkomst

6 december WISSENKERKE - Het was een gouden combinatie: drie dagen genieten van festival EEF in Wissenkerke en tussendoor bijslapen op de aangrenzende camping Wilgenoord. Was, want kamperen bij EEF kan niet meer. De buurman biedt uitkomst.