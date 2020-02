Grootste carnavalsoptocht in Lewedorp ooit gaat ondanks harde wind door

REPORTAGE Groene energie? In Rilland zien ze vooral de vervuiling die daarvan komt

10:01 Nergens in Zeeland zijn de gevolgen van de energietransitie zo tastbaar als in de polders ten oosten van Rilland. Nieuwe windmolens, zonneparken, hoogspanningsmasten én een biovergister rukken op om Nederland van groen gas en stroom te voorzien. De polderbewoners zien het met lede ogen aan en vrezen dat het eind nog lang niet in zicht is. ,,Ze duwen alles maar een beetje in deze uithoek”, zegt de één. ,,Het is hier gewoon opvullen”, constateert de ander. ,,Ja, want in de polders woont toch niemand”, verzucht de derde.