Groep 7/8 van De Linden uit 's-Gravenpolder wint Textiel Race 2022

De klas is als grote winnaar uit de bus gekomen van de Textiel Race van de Bevelanden en Tholen. ,,In totaal is er door alle scholen ruim 17.000 kilo textiel ingezameld", vertelt Pepijn Rademakers van het organiserende Race Against Waste. ,,En dat is best veel. Want gemiddeld is het 14.000 kilo, hier op de Bevelanden en Tholen dus 17.000 kilo.”